Узнать больше

На севере Молдавии полицейские высадили участников протестов из автобусов

Короткая ссылка
На севере Молдавии полицейские высадили из автобусов участников оппозиционного «Движения для народа», которые направлялись в Кишинёв на антиправительственный митинг, организованный партией «Шор».
На севере Молдавии полицейские высадили участников протестов из автобусов
  • Legion-Media

Об этом сообщило РИА Новости

Отмечается, что полицейские остановили автобус на трассе в Глодянах и высадили из него людей.

После этого люди перекрыли трассу и потребовали, чтобы сотрудники полиции не мешали им отправиться в Кишинёв.

Также источники в партии «Шор» заявили агентству, что 14 автобусов, на которых протестующие планировали направиться в столицу республики, были возвращены в гаражи.

Активисты призывают правительство Молдавии оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки руководства республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что во время акции протеста в Кишинёве 12 марта возможны беспорядки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить