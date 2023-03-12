На севере Молдавии полицейские высадили участников протестов из автобусов

На севере Молдавии полицейские высадили из автобусов участников оппозиционного «Движения для народа», которые направлялись в Кишинёв на антиправительственный митинг, организованный партией «Шор».

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что полицейские остановили автобус на трассе в Глодянах и высадили из него людей.

После этого люди перекрыли трассу и потребовали, чтобы сотрудники полиции не мешали им отправиться в Кишинёв.

Также источники в партии «Шор» заявили агентству, что 14 автобусов, на которых протестующие планировали направиться в столицу республики, были возвращены в гаражи.

Активисты призывают правительство Молдавии оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки руководства республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что во время акции протеста в Кишинёве 12 марта возможны беспорядки.