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Полиция Молдавии задержала 54 участника протестов

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Молдавская полиция утверждает, что задержала 54 участника протестов оппозиции из-за якобы подозрительного поведения или наличия у них запрещённых предметов.
Полиция Молдавии задержала 54 участника протестов
  • Gettyimages.ru

В сообщении полиции в Telegram-канале утверждается, что в числе задержанных 21 несовершеннолетний.

Всех задержанных доставили в полицию для установления личности и оформления документов.

Глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну ранее выступил с заявлением, что в республике был задержан российский гражданин по подозрению в якобы координации групп, готовивших «массовые беспорядки» во время митинга оппозиции в Кишинёве.

До этого на севере Молдавии полицейские высадили из автобусов участников оппозиционного «Движения для народа», которые направлялись в Кишинёв на антиправительственный митинг, организованный партией «Шор».

После этого люди перекрыли трассу и потребовали, чтобы сотрудники полиции не мешали им отправиться в Кишинёв.

Активисты призывают правительство Молдавии оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки руководства республики.

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