Оппозиция блокирует дороги в разных районах Молдавии
- РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram.
Ранее стало известно, что оппозиция в Молдавии собрала за месяц уже более 700 тыс. подписей под требованием к правительству оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца.
12 марта в центре Кишинёва завершился митинг «Движения для народа» принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.