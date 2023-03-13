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Оппозиция блокирует дороги в разных районах Молдавии

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Сторонники молдавской оппозиционной партии «Шор» блокируют дороги в разных районах Молдавии в знак протеста против отказа властей страны выполнить требование резолюции, которая была принята ранее на митинге.
Оппозиция блокирует дороги в разных районах Молдавии
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщила пресс-служба партии в Telegram.

Ранее стало известно, что оппозиция в Молдавии собрала за месяц уже более 700 тыс. подписей под требованием к правительству оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца.

12 марта в центре Кишинёва завершился митинг «Движения для народа» принятием резолюции с требованием к властям оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.

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