Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в ЛНР

Российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в районе Платоновки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

AP

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Платоновка Луганской Народной Республики», — сообщило ведомство. Уничтожены семь украинских БПЛА в Харьковской области, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике и в районе острова Змеиный. «Также в районе города Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — сообщило министерство. Также высокоточными ракетами поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.