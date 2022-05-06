Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в ЛНР

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Российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в районе Платоновки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в ЛНР
  • AP

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Платоновка Луганской Народной Республики», — сообщило ведомство.

Уничтожены семь украинских БПЛА в Харьковской области, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике и в районе острова Змеиный.

«Также в районе города Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — сообщило министерство.

Также высокоточными ракетами поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

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