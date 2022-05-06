Силы ПВО России сбили украинский Су-27 в ЛНР
- AP
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Платоновка Луганской Народной Республики», — сообщило ведомство.
Уничтожены семь украинских БПЛА в Харьковской области, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике и в районе острова Змеиный.
«Также в районе города Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — сообщило министерство.
Также высокоточными ракетами поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.