СК изучит данные о присутствии в рядах украинских войск наёмников из Франции и Польши
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Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Её слова приводятся в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным Минобороны России, в селе Изюмском Харьковской области был уничтожен отряд польских наёмников.
Также, по имеющимся у СК сведениям, в территориальной обороне Украины заметили бойцов французского легиона.
«Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и об участии иностранных наёмников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса», — заявили в СК.
Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации в Изюмском Харьковской области отряда наёмников польской ЧВК.