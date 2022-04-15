СК изучит данные о присутствии в рядах украинских войск наёмников из Франции и Польши

Следственный комитет России изучит данные о присутствии в рядах украинских войск наёмников из Франции и Польши.

Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Её слова приводятся в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным Минобороны России, в селе Изюмском Харьковской области был уничтожен отряд польских наёмников.

Также, по имеющимся у СК сведениям, в территориальной обороне Украины заметили бойцов французского легиона.

«Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и об участии иностранных наёмников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса», — заявили в СК.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации в Изюмском Харьковской области отряда наёмников польской ЧВК.