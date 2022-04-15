СК изучит данные о присутствии в рядах украинских войск наёмников из Франции и Польши

Короткая ссылка
Следственный комитет России изучит данные о присутствии в рядах украинских войск наёмников из Франции и Польши.
СК изучит данные о присутствии в рядах украинских войск наёмников из Франции и Польши
  • © Пресс-служба СК РФ

Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Её слова приводятся в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным Минобороны России, в селе Изюмском Харьковской области был уничтожен отряд польских наёмников.

Также, по имеющимся у СК сведениям, в территориальной обороне Украины заметили бойцов французского легиона. 

«Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и об участии иностранных наёмников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса», — заявили в СК.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации в Изюмском Харьковской области отряда наёмников польской ЧВК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить