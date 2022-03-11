В МИД ЛНР заявили о применяемом Украиной «методе тотальной агрессивной войны»

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Украинские военные при отходе с занимаемых территорий Луганской Народной Республики взрывали мосты, нарушали энерго- и газоснабжение, а также опустошали магазины и аптеки.
В МИД ЛНР заявили о применяемом Украиной «методе тотальной агрессивной войны»
  • РИА Новости

Об этом рассказала замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

По её словам, представители республики пытаются «пробраться к людям на освобождённых территориях, чтобы оказать им гуманитарную помощь».

«Потому что украинская армия, уходя, вырубала свет, обрезала газовые трубы, растаскивала все магазины. Все мосты взорваны, все аптеки разрушены. То есть — метод тотальной агрессивной войны», — цитирует Сороку РИА Новости. 

Также Сорока сообщила о применении украинскими военными живых щитов, отметив, что это запрещено Женевской конвенцией.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские радикалы продолжают убивать мирных граждан и удерживать их в качестве живого щита.

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