В МИД ЛНР заявили о применяемом Украиной «методе тотальной агрессивной войны»
- РИА Новости
Об этом рассказала замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
По её словам, представители республики пытаются «пробраться к людям на освобождённых территориях, чтобы оказать им гуманитарную помощь».
«Потому что украинская армия, уходя, вырубала свет, обрезала газовые трубы, растаскивала все магазины. Все мосты взорваны, все аптеки разрушены. То есть — метод тотальной агрессивной войны», — цитирует Сороку РИА Новости.
Также Сорока сообщила о применении украинскими военными живых щитов, отметив, что это запрещено Женевской конвенцией.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские радикалы продолжают убивать мирных граждан и удерживать их в качестве живого щита.