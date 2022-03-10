Минобороны: украинские радикалы убивают граждан, желающих эвакуироваться в безопасные зоны

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Украинские радикалы продолжают убивать мирных граждан и удерживать их в качестве живого щита, в заложниках находятся свыше 4,5 млн человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: украинские радикалы убивают граждан, желающих эвакуироваться в безопасные зоны
  • РИА Новости

«Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола», — заявил Мизинцев на брифинге.

Вместе с тем в заложниках у украинских неонацистов остаются более 7 тыс. граждан из 21 иностранного государства, добавил он.

Мизинцев также добавил, что украинские националисты изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки.

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