Украинские радикалы продолжают убивать мирных граждан и удерживать их в качестве живого щита, в заложниках находятся свыше 4,5 млн человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола», — заявил Мизинцев на брифинге.

Вместе с тем в заложниках у украинских неонацистов остаются более 7 тыс. граждан из 21 иностранного государства, добавил он.

Мизинцев также добавил, что украинские националисты изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки.