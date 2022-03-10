Минобороны: украинские радикалы убивают граждан, желающих эвакуироваться в безопасные зоны
- РИА Новости
«Радикалы из батальонов территориальной обороны продолжают убивать, пытать и удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан, изъявивших желание немедленно эвакуироваться в безопасные районы от устроенных националистами ужасов и произвола», — заявил Мизинцев на брифинге.
Вместе с тем в заложниках у украинских неонацистов остаются более 7 тыс. граждан из 21 иностранного государства, добавил он.
Мизинцев также добавил, что украинские националисты изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки.