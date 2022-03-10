Минобороны России: украинские националисты устроили огневые точки в автобусах для беженцев

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Украинские националисты изъяли приготовленные для беженцев автобусы и устроили в них огневые точки. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: украинские националисты устроили огневые точки в автобусах для беженцев
  • РИА Новости

«Нами достоверно установлено, что националистами изъяты автобусы, в том числе школьные, а также другие транспортные средства, предназначенные для эвакуации беженцев, в целях использования их в качестве маневренных огневых точек», — сказал он.

Он также напомнил о «нелепом» требовании со стороны украинских официальных лиц о разминирования силами российских подразделений гуманитарного маршрута из Мариуполя в Запорожье.

«Это требование невыполнимо, причина простая. Минно-взрывные устройства вблизи Мариуполя установлены националистами и находятся в городской черте в зоне их огневого воздействия, а заминированный участок дороги гуманитарного коридора в Запорожье проходит через территории, подконтрольные батальонам территориальной обороны», — сказал Мизинцев.

9 марта в Минобороны заявили, что хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации жителей по вине киевских властей не принесла ожидаемых результатов.

Кроме того, нацбатальоны не дают выходить по гуманитарным коридорам в сторону России гражданскому населению Украины.

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