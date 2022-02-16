В Совфеде поддержали заявление МИД России о безальтернативности Минских соглашений

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Полина Полетаева
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о безальтернативности Минских соглашений.

«Совершенно права Мария Владимировна Захарова. И все отговорки Украины про их невыполнимость и сложность не выдерживают критики. Потому что если они (соглашения. — RT) не будут выполнены, то Украина просто начнёт распадаться», — сказал Джабаров.

Он добавил, что в России придерживаются принципа, что «Минские соглашения альтернативы не имеют», и рассчитывают, что они всё-таки будут выполнены.

Сенатор также отметил, что экстремистское крыло, «которое сейчас верховодит и в Верховной раде, и вокруг президента, и в правительстве», настроено крайне негативно к юго-востоку Украины.

«Они не хотят давать никаких гарантий безопасности… И вообще, по-моему, не собираются возвращать своих граждан в жизнь украинского государства», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращение Госдумы о необходимости признания независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, напомнила о безальтернативности Минских соглашений.

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