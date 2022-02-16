В МИД России напомнили о безальтернативности Минских соглашений

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обращение Госдумы о необходимости признания независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, напомнила о безальтернативности Минских соглашений.
В МИД России напомнили о безальтернативности Минских соглашений
  • РИА Новости

«Минские соглашения являются единственной безальтернативной основой урегулирования в Донбассе», — отметила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».

В Кремле отметили, что Путин получил обращение Госдумы по вопросу признания ЛНР и ДНР и принял его к сведению.

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