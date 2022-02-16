В МИД России напомнили о безальтернативности Минских соглашений
- РИА Новости
«Минские соглашения являются единственной безальтернативной основой урегулирования в Донбассе», — отметила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.
По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».
В Кремле отметили, что Путин получил обращение Госдумы по вопросу признания ЛНР и ДНР и принял его к сведению.