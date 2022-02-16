Песков: Путин принял к сведению обращение депутатов по поводу ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин получил обращение Госдумы по вопросу признания самопровозглашённых ЛНР и ДНР и принял его к сведению, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Какого-то комментария на сей счёт не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное — это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чём и будет акцентироваться президент в своей работе», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что в Кремле согласны с тем, что признание республик не коррелируется с Минскими соглашениями.

Накануне Владимир Путин прокомментировал голосование депутатов Госдумы о направлении главе государства обращения по поводу признания ЛНР и ДНР.

По словам российского лидера, власти будут действовать, исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».