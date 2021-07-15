Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным интеграцию и санкции Запада

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудил по телефону с российским коллегой Михаилом Мишустиным реализацию договорённостей.
Премьер Белоруссии обсудил с Мишустиным интеграцию и санкции Запада
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«Состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным по всей повестке двусторонних отношений», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы белорусского правительства.

Отмечается, что «главы правительств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи глав государств Беларуси и России, по противодействию санкционному давлению, углублению экономической кооперации, над которыми работают соответствующие ведомства двух стран».

Ранее в Белоруссии заявили о планах вместе с Россией противодействовать санкциям.

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