Хачанов: у нас с Синнером похожий стиль игры

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о схожести игры с итальянцем Янником Синнером.

«Мы оба высокие. У нас похожий стиль игры — слева плотный удар, потом забегаем под права, сильная подача, движение вперёд. Стиль похож, но какие-то мячи, которые он подаёт, всё равно удивляют меня. Поэтому он сейчас и в такой форме, и на втором месте в рейтинге, раз такие мячи залетают», — сказал Хачанов в интервью каналу «БОЛЬШЕ!».

В 1/8 финала он проиграл Синнеру со счётом 7:5, 3:6, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

На счету россиянина восемь подач навылет при одном реализованном брейк-пойнте из шести.

В 1/4 финала итальянец сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия).

Ранее Потапова и Павлюченкова вышли в полуфинал турнира WTA в Мадриде в парном разряде.