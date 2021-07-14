В Белоруссии заявили о планах вместе с Россией противодействовать санкциям

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что в ходе встречи белорусского и российского лидеров Александра Лукашенко и Владимира Путина правительствам было поручено разработать совместный план противодействия санкциям.

Об этом информирует БЕЛТА.

«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», — сказала Эйсмонт.

По её словам, также президенты обсудили снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции.

Также она заявила, что «белорусские банки будут поддержаны необходимыми объёмами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций».

Ранее Путин и Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце в Стрельне.

Переговоры двух лидеров продолжались более пяти часов.