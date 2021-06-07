Украина и Саудовская Аравия откроют регулярное авиасообщение

Украина и Саудовская Аравия открывают прямое регулярное авиасообщение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Первый авиарейс из Украины в Саудовскую Аравию состоится 11 июня. Перелёт Киев — Эр-Рияд осуществит... компания Flynas. Первый обратный рейс Эр-Рияд — Киев запланирован на воскресенье, 13 июня… Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для перелёта был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, авиаперевозчик будет осуществлять прямые перелёты на регулярной основе, с 18 июня сообщение между Киевом и Эр-Риядом будет ежедневным в обе стороны.

В мае сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Саудовской Аравией.