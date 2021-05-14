Россия возобновляет авиасообщение с ещё пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая, сообщил оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также Россия увеличит число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

«Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

Это решение принято с учётом эпидобстановки в отдельных странах. Авиасообщение возобновляется на взаимной основе.

Как уточняется, перелёты Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта будут выполняться два раза в неделю, Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда — три раза в неделю.

Один раз в неделю самолёты будут летать по направлениям Грозный — Джидда и Махачкала — Джидда.

14 мая Греция отменила ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран.