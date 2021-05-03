Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 327 995

Короткая ссылка
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2496 и достигло 327 995.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Казахстане составило 3733.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 280 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в этой стране, смогут при въезде в республику из-за рубежа вместо обязательного ПЦР-теста на коронавирус показать документ о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить