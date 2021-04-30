Граждане Казахстана смогут въехать в республику с документом о вакцинации

Граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство в этой стране, смогут при въезде в республику из-за рубежа вместо обязательного ПЦР-теста на коронавирус показать документ о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Изменения в постановление о карантине в стране внёс главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, сообщает Tengrinews.kz.

Отмечается, что граждан республики, прибывающих в Казахстан самолётом, на железнодорожном, морском, речном, автомобильном транспорте, освобождают от прохождения ПЦР-тестирования при предоставлении документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло почти 317 тыс.