Граждане Казахстана смогут въехать в республику с документом о вакцинации
- РИА Новости
Изменения в постановление о карантине в стране внёс главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, сообщает Tengrinews.kz.
Отмечается, что граждан республики, прибывающих в Казахстан самолётом, на железнодорожном, морском, речном, автомобильном транспорте, освобождают от прохождения ПЦР-тестирования при предоставлении документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло почти 317 тыс.