В Киеве опровергли кризис доверия между руководством Украины и США

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Утверждения о якобы появлении кризиса доверия в отношениях руководства Украины и США являются надуманными и безосновательными, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.
В Киеве опровергли кризис доверия между руководством Украины и США
  • Reuters

«Утверждения о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности... Наблюдается кризис публичных оценок у некоторых украинских деятелей», — приводит его ответ на соответствующий запрос «Европейская правда».

Как напомнили в украинском МИД, американское посольство в Киеве уже заявило о подготовке телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского без предварительных условий.

«Оснований ставить под сомнение стратегический характер партнёрства Украины и США нет», — подчеркнул Николенко.

Ранее Зеленский заявил, что не чувствует никакого напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие личных контактов с Байденом.

В конце года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ожидает от отношений с США при новой администрации «рок-н-ролла».

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