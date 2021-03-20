В Киеве опровергли кризис доверия между руководством Украины и США

Утверждения о якобы появлении кризиса доверия в отношениях руководства Украины и США являются надуманными и безосновательными, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

«Утверждения о якобы существовании кризиса доверия между руководством США и Украины не соответствуют действительности... Наблюдается кризис публичных оценок у некоторых украинских деятелей», — приводит его ответ на соответствующий запрос «Европейская правда».

Как напомнили в украинском МИД, американское посольство в Киеве уже заявило о подготовке телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского без предварительных условий.

«Оснований ставить под сомнение стратегический характер партнёрства Украины и США нет», — подчеркнул Николенко.

Ранее Зеленский заявил, что не чувствует никакого напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие личных контактов с Байденом.

В конце года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ожидает от отношений с США при новой администрации «рок-н-ролла».