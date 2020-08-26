Число случаев коронавируса в Приднестровье достигло 1951

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За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Приднестровье возросло на 51 и достигло 1951.
Число случаев коронавируса в Приднестровье достигло 1951
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб ПМР.

Отмечается, что за прошедшие сутки был зафиксирован рекордный прирост случаев заболевания.

Также сообщается, что по 140 тестам на коронавирус результатов пока нет.

С момента начала пандемии в ПМР зафиксировано 59 летальных исходов, выздоровели 1527 пациентов с коронавирусом.

Ранее академик РАН Сергей Колесников прокомментировал возможность второй волны заболевания коронавирусом.

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