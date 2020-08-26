Учёные оценили вероятность второй волны коронавируса

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Академик РАН Сергей Колесников прокомментировал возможность второй волны заболевания коронавирусом.
Учёные оценили вероятность второй волны коронавируса
  • Reuters

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил уровень иммунной прослойки населения в России.

«В нашей стране она больше, чем в других странах, не знаю почему. Сравнивал данные — у нас уже 20 и более процентов (иммунная прослойка. — RT) по ряду городов, а за рубежом такого нет даже среди медицинских работников», — сказал учёный.

Заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России доктор медицинских наук Кирилл Зыков заявил, что осенью заболеваемость коронавирусом может увеличиться, главным образом из-за того, что вырастет плотность пассажиров в общественном транспорте, а погода сменится на более влажную и прохладную.

«Но если люди будут сознательными, будут пользоваться масками (особенно в общественном транспорте это обязательно), тогда, может быть, осенний подъём заболеваемости будет менее выраженным», — сказал Зыков.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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