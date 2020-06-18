Лукашенко: не нужно цепляться к людям по мелочам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства республики, должны не мешать людям жить.

«Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он призвал «не цепляться к людям по мелочам».

«Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продаёт, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном — нам просто не нужно мешать людям жить и работать», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости быстрее «выйти из пандемии».