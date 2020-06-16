Лукашенко заявил о необходимости быстрее «выйти из пандемии»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миру необходимо поскорее выйти из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Лукашенко заявил о необходимости быстрее «выйти из пандемии»
  • Reuters

«Жить можно. Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии, потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», — приводит его слова БЕЛТА.

Также он отметил, что снижение числа авиарейсов из-за пандемии могло поменять климат в стране.

«Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время», — отметил он.

По его словам, сельскому хозяйству изменение погоды в этом году пойдёт на пользу.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.

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