Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.

Как он заявил на совещании в Полоцке, надо прекратить «выпрашивать природный газ и нефть».

«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это (местные виды топлива) надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — приводит пресс-служба президента его слова.

Отмечается, что Лукашенко обратил внимание на то, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами и Витебская область хорошо показала себя в вопросе обработки данных ресурсов.

«Молодцы, развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо», — сказал глава Белоруссии.

6 июня первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.