Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» АлександраТищенко.

«В порт Клайпеды 5 июня в 23:00 прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — указал он.

По его словам, для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.