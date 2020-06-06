Танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

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Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» АлександраТищенко.

«В порт Клайпеды 5 июня в 23:00 прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — указал он.

По его словам, для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.

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