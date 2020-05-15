Нефть из США для Белоруссии поступит в июне

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Первый танкер с 80 тыс. тонн нефти из США для Белоруссии достигнет литовской Клайпеды в начале июня.
Нефть из США для Белоруссии поступит в июне
  • Reuters

«Танкер вчера начал загрузку в порту Бомонт (Техас). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду (порт Литвы) — в начале июня», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Он отметил, что нефть будет доставлена из Клайпеды в Белоруссию железнодорожным транспортом для переработки на предприятии «Нафтан» в Витебской области.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти.

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