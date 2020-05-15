Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию

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Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что на текущей неделе в Белоруссию будет отправлена первая партия американской нефти. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдепа.
Помпео прокомментировал поставки нефти из США в Белоруссию
  • Reuters

По его словам, эта «конкурентная сделка» была заключена при участии американских компаний United Energy Trading, Getka и их польского партнёра UNIMOT.

Помпео заявил, что это «укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок».

Также он отметил, что США настоятельно призывают Белоруссию «продолжить наращивать прогресс, достигнутый в расширении доступа к своему рынку для американского бизнеса, и провести рыночные, либерализирующие торговлю реформы, необходимые для продвижения процесса вступления в ВТО».

Ранее в МИД Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США.

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