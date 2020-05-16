В Госдуме осудили санкции Киева против культурных учреждений России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
В Госдуме осудили санкции Киева против культурных учреждений России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Эти новые санкции проводятся в рамках того идеологического крестового похода, который Украина объявила русскому миру после государственного переворота 2014 года. Как известно, наука и культура — вне политики, и то, что сейчас происходит, — это некий спектакль, который должен показать окружающим, что ничего общего у Украины и России якобы нет», — отметил Бальбек.

Он подчеркнул, что борьба с наукой и культурой «приводит к бескультурью».

«И скажем прямо, хвастаться нечем в приличном обществе сомнительными войнами против одного из величайших музеев мира и университета, входящего в топ-100 мировых высших учебных заведений. Но мы культурная нация и не станем отвечать подобным ни украинской науке, ни культуре, ни народу. Мы не считаем их чужими и враждебными», — заключил парламентарий.

Ранее Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.

В списке оказались, в частности, Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук.

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