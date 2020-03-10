Прокуратура Абхазии заявила об отсутствии признаков отравления у Бжании
- РИА Новости
Отмечается, что сотрудники прокуратуры в ходе проверки опросили врачей, занимавшихся здоровьем Бжании, а также получили заверенные копии медицинской документации, в том числе выписной эпикриз из медицинской карты политика.
«Со слов медицинских работников медицинских учреждений Сочи и Краснодара, по имеющимся в настоящее время лабораторным данным, признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Аслана Георгиевича Бжании нет и наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минздраве Краснодарского края сообщили, что Бжанию госпитализировали в Сочи. Как отметили СМИ, абхазский политик был введён в медикаментозную кому.
4 марта консилиум российских врачей диагностировал у Бжании двустороннюю полисегментарную пневмонию.