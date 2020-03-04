У кандидата в президенты Абхазии диагностирована пневмония

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У кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, который ранее был госпитализирован в Краснодаре, российские врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.
У кандидата в президенты Абхазии диагностирована пневмония
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

«4 марта в Минздравсоцобеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжании. Диагноз: «Двусторонняя полисегментарная пневмония», — приводит сообщение пресс-служба ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время Бжания проходит интенсивное лечение с «выраженной положительной динамикой».

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что политик, который накануне был перевезён из сочинской больницы в клинику в Краснодаре, вышел из комы.

В январе Бжания заявил о намерении участвовать в назначенных на 22 марта выборах президента Абхазии.

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