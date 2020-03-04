У кандидата в президенты Абхазии диагностирована пневмония
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.
«4 марта в Минздравсоцобеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжании. Диагноз: «Двусторонняя полисегментарная пневмония», — приводит сообщение пресс-служба ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время Бжания проходит интенсивное лечение с «выраженной положительной динамикой».
Ранее Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что политик, который накануне был перевезён из сочинской больницы в клинику в Краснодаре, вышел из комы.
В январе Бжания заявил о намерении участвовать в назначенных на 22 марта выборах президента Абхазии.