Источник: кандидат в президенты Абхазии вышел из комы

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Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, который накануне был перевезён из сочинской больницы в клинику в Краснодаре, вышел из комы.
Источник: кандидат в президенты Абхазии вышел из комы
  • Аслан Бжания
  • © Алексей Майшев/РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«В состоянии Бжании наблюдается позитивная динамика. Он выведен из медикаментозной комы, пульс и давление нормализовались», — заявил источник.

По его словам, Бжания «двигает руками, ногами, головой и реагирует на вопросы».

Ранее в Минздраве Краснодарского края сообщили, что Бжанию госпитализировали в Сочи. Как отметили СМИ, абхазский политик был введён в медикаментозную кому.

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