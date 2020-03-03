Источник: кандидат в президенты Абхазии вышел из комы
- Аслан Бжания
- © Алексей Майшев/РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«В состоянии Бжании наблюдается позитивная динамика. Он выведен из медикаментозной комы, пульс и давление нормализовались», — заявил источник.
По его словам, Бжания «двигает руками, ногами, головой и реагирует на вопросы».
Ранее в Минздраве Краснодарского края сообщили, что Бжанию госпитализировали в Сочи. Как отметили СМИ, абхазский политик был введён в медикаментозную кому.