Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

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Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя кандидата и сотрудника Минздрава Краснодарского края.
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Да, подтверждаем, Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи», — заявил представитель регионального Минздрава.

При этом Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что Бжания «был введён в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодаре».

Ещё один источник агентства заявил, что состояние политика оценивается как тяжёлое.

В январе Бжания заявил о намерении участвовать в назначенных на 22 марта выборах президента Абхазии.

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