Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
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- РИА Новости
«Да, подтверждаем, Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи», — заявил представитель регионального Минздрава.
При этом Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что Бжания «был введён в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодаре».
Ещё один источник агентства заявил, что состояние политика оценивается как тяжёлое.
В январе Бжания заявил о намерении участвовать в назначенных на 22 марта выборах президента Абхазии.