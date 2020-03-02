Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя кандидата и сотрудника Минздрава Краснодарского края.

«Да, подтверждаем, Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи», — заявил представитель регионального Минздрава.

При этом Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что Бжания «был введён в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодаре».

Ещё один источник агентства заявил, что состояние политика оценивается как тяжёлое.

В январе Бжания заявил о намерении участвовать в назначенных на 22 марта выборах президента Абхазии.