Лидер оппозиции намерен баллотироваться в президенты в Абхазии

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Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания заявил о намерении участвовать в назначенных на 22 марта выборах президента Абхазии.

«Да, я планирую баллотироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 22 марта. Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, не вороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять», — приводит ТАСС его заявление.

13 января исполняющим обязанности президента Абхазии был назначен премьер-министр страны Валерий Бганба.

12 января абхазский лидер Рауль Хаджимба объявил об отставке на фоне протестов в стране.

На следующий день вице-президент Абхазии Аслан Барциц также принял решение покинуть свой пост.

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