Лидер оппозиции намерен баллотироваться в президенты в Абхазии
«Да, я планирую баллотироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 22 марта. Состояние дел требует, чтобы лучшие умы и честные, не вороватые люди объединились в команду, которую я буду возглавлять», — приводит ТАСС его заявление.
13 января исполняющим обязанности президента Абхазии был назначен премьер-министр страны Валерий Бганба.
12 января абхазский лидер Рауль Хаджимба объявил об отставке на фоне протестов в стране.
На следующий день вице-президент Абхазии Аслан Барциц также принял решение покинуть свой пост.