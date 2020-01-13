Лидер оппозиции Абхазии обозначил отношение к партнёрству с Россией
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- РИА Новости
«Наши отношения носят исключительно братский характер. Необходимо, чтобы мы активнее работали, необходимо создать условия, чтобы товарооборот между нами стал значительно больше, необходимо убрать препятствия, которые есть для этого», — сказал он.
Он также отметил взаимодействие в сфере обороны и безопасности.
«И самое главное — мы должны в вопросе экономического сотрудничества создать условия для российского инвестора», — добавил он.
Он подтвердил, что собирается принять участие в выборах президента Абхазии, которые состоятся в марте 2020 года.
Бжания также ответил на вопрос о том, что должен будет сделать новый президент Абхазии и в каких сферах необходимо провести реформы.
«Органы управления, правоохранительные органы, судебная система. Это то, на что должны быть направлены основные усилия. Это первое и самое главное, на мой взгляд. Параллельно это должно привести к созданию условий для развития и роста экономики», — рассказал он.
Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на его должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.
Бганба рассказал о своих приоритетных задачах.
Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.