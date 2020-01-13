Лидер оппозиции Абхазии обозначил отношение к партнёрству с Россией

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Лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания в интервью Ruptly заявил, что абхазско-российские отношения носят братский характер и их необходимо развивать.
Лидер оппозиции Абхазии обозначил отношение к партнёрству с Россией
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Наши отношения носят исключительно братский характер. Необходимо, чтобы мы активнее работали, необходимо создать условия, чтобы товарооборот между нами стал значительно больше, необходимо убрать препятствия, которые есть для этого», — сказал он.

Он также отметил взаимодействие в сфере обороны и безопасности.

«И самое главное — мы должны в вопросе экономического сотрудничества создать условия для российского инвестора», — добавил он.

Он подтвердил, что собирается принять участие в выборах президента Абхазии, которые состоятся в марте 2020 года.

Бжания также ответил на вопрос о том, что должен будет сделать новый президент Абхазии и в каких сферах необходимо провести реформы.

«Органы управления, правоохранительные органы, судебная система. Это то, на что должны быть направлены основные усилия. Это первое и самое главное, на мой взгляд. Параллельно это должно привести к созданию условий для развития и роста экономики», — рассказал он.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на его должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.

Бганба рассказал о своих приоритетных задачах.

Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.

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