И. о. президента Абхазии назвал основные задачи на новом посту
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- РИА Новости
«Все те задачи, которые стояли перед правительством, остаются: это и экономическое развитие страны, это и обеспечение жизнедеятельности государства, это и пенсии, и зарплаты. Кроме того, конечно, добавляется очень серьёзная задача — организация нормального, правового проведения выборов президента страны», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о своих основных задачах на посту исполняющего обязанности главы государства.
Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на его должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.
10 января суд в Абхазии признал незаконными итоги второго тура прошедших осенью президентских выборов.
Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.
Подробнее — в материале RT.