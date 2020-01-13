И. о. президента Абхазии назвал основные задачи на новом посту

Короткая ссылка
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, ранее назначенный исполняющим обязанности президента республики, рассказал в интервью Ruptly о своих приоритетных задачах.
И. о. президента Абхазии назвал основные задачи на новом посту
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Все те задачи, которые стояли перед правительством, остаются: это и экономическое развитие страны, это и обеспечение жизнедеятельности государства, это и пенсии, и зарплаты. Кроме того, конечно, добавляется очень серьёзная задача — организация нормального, правового проведения выборов президента страны», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о своих основных задачах на посту исполняющего  обязанности главы государства.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на его должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.

10 января суд в Абхазии признал незаконными итоги второго тура прошедших осенью президентских выборов.

Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить