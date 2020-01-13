И. о. президента Абхазии назвал основные задачи на новом посту

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, ранее назначенный исполняющим обязанности президента республики, рассказал в интервью Ruptly о своих приоритетных задачах.

«Все те задачи, которые стояли перед правительством, остаются: это и экономическое развитие страны, это и обеспечение жизнедеятельности государства, это и пенсии, и зарплаты. Кроме того, конечно, добавляется очень серьёзная задача — организация нормального, правового проведения выборов президента страны», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о своих основных задачах на посту исполняющего обязанности главы государства.

Ранее парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы, на его должность временно назначен премьер-министр Валерий Бганба.

10 января суд в Абхазии признал незаконными итоги второго тура прошедших осенью президентских выборов.

Повторные выборы президента назначены в Абхазии на 22 марта.

Подробнее — в материале RT.