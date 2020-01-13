Парламент Абхазии назначил исполняющего обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьер-министра страны Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента.
- © Михаил Мокрушин
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
Ранее абхазский парламент принял отставку президента страны Рауля Хаджимбы.
12 января Хаджимба принял решение уйти в отставку. Подробнее — в материале RT.
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