Вице-президент Абхазии заявил об отставке

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Аслан Барциц заявил о сложении с себя полномочий вице-президента Абхазии. Об этом сообщается на сайте президента республики.
Вице-президент Абхазии заявил об отставке
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«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — говорится в сообщении.

Ранее Хаджимба принял решение уйти в отставку.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

В связи с этим Центризбирком Абхазии сообщил о проведении 22 марта повторных президентских выборов.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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