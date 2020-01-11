В МИД Абхазии не связывают протесты в стране с влиянием извне
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«Это события, которые происходят из-за процессов, протекающих в Абхазии. Говорить о том, что события связаны с влиянием извне, я бы не стал», — сказал он журналистам.
По словам дипломата, разрешать этот вопрос будут «абхазский народ и абхазское руководство».
«Вмешательство, откуда бы оно ни происходило, недопустимо», — цитирует Кове ТАСС.
10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.
Президент республики Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что противоречия вокруг президентских выборов будут решены правовым путём.