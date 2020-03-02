Абхазия просит проверить госпитализацию в Сочи кандидата в президенты
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- РИА Новости
«Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Валерия Бганбы с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым в связи с экстренной госпитализацией кандидата в президенты, депутата народного собрания — парламента Аслана Бжании», — говорится в заявлении на сайте абхазского кабмина.
В то же время по итогам экстренного заседания Совбеза Абхазии было решено направить в Россию следователей Генпрокуратуры для выяснения обстоятельств госпитализации Бжании.
Ранее в Минздраве Краснодарского края сообщили, что Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
По данным источников, его готовят для транспортировки в Краснодар, состояние политика оценивается как тяжёлое.