Абхазия просит проверить госпитализацию в Сочи кандидата в президенты

Исполняющий обязанности главы Абхазии Валерий Бганба попросил российскую сторону оказать содействие в доследственной проверке обстоятельств экстренной госпитализации в Сочи кандидата в президенты республики Аслана Бжании.

«Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Валерия Бганбы с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым в связи с экстренной госпитализацией кандидата в президенты, депутата народного собрания — парламента Аслана Бжании», — говорится в заявлении на сайте абхазского кабмина.

В то же время по итогам экстренного заседания Совбеза Абхазии было решено направить в Россию следователей Генпрокуратуры для выяснения обстоятельств госпитализации Бжании.

Ранее в Минздраве Краснодарского края сообщили, что Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.

По данным источников, его готовят для транспортировки в Краснодар, состояние политика оценивается как тяжёлое.