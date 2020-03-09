Кандидат в президенты Абхазии Бжания вернётся в Сухум 11 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя его штаба.
«Аслан Бжания на днях будет выписан из клиники. 11 марта он возвращается в республику и продолжит участие в избирательной кампании, приостановленной из-за болезни», — сказал собеседник.
Ранее в Минздраве Краснодарского края сообщили, что Бжанию госпитализировали в Сочи. Как отметили СМИ, абхазский политик был введён в медикаментозную кому.
4 марта консилиум российских врачей диагностировал у Бжании двухстороннюю полисегментарную пневмонию.