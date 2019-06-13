Бойко обещает переговоры с ДНР и ЛНР в случае победы на выборах в Раду
- Reuters
Об этом говорится на сайте партии.
«Мы выступаем за прямые переговоры, за то, чтобы наши пленные вернулись домой. И мы всё это сделаем, потому что не боимся за свои рейтинги… Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске. Будем инициировать начало прямых переговоров в четырёхугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва», — сказал он.
Вместе с этим политик пообещал согласовать минские договорённости со всеми сторонами конфликта.
«Мы вернём мир на Украину, потому что это требование всех граждан», — заключил Бойко.
Ранее глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
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