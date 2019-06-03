Новый посол России оценил потенциал отношений Москвы и Минска

Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью газете «Известия» заявил об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.

Он призвал СМИ «не выискивать споры, преувеличивая их масштаб,» в российско-белорусских отношениях. По его словам, важно говорить о том, что «всем нам следует сделать, чтобы этот потенциал полнообъёмно реализовывался».

«Потенциал Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, двадцатилетие которого будет отмечаться в этом году, огромен», — сообщил Мезенцев.

По его мнению, «никаких чёрных кошек в отношениях Москвы и Минска нет и быть не должно».

«А если «что-то» не успели обсудить и пока не успели прийти к единому решению сегодня, то обязательно сделаем это завтра», — отметил посол.

Ранее Мезенцев прибыл в Минск.