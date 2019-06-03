Новый посол России оценил потенциал отношений Москвы и Минска

Короткая ссылка
Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью газете «Известия» заявил об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.

Он призвал СМИ «не выискивать споры, преувеличивая их масштаб,» в российско-белорусских отношениях. По его словам, важно говорить о том, что «всем нам следует сделать, чтобы этот потенциал полнообъёмно реализовывался». 

«Потенциал Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России, двадцатилетие которого будет отмечаться в этом году, огромен», — сообщил Мезенцев.

По его мнению, «никаких чёрных кошек в отношениях Москвы и Минска нет и быть не должно». 

«А если «что-то» не успели обсудить и пока не успели прийти к единому решению сегодня, то обязательно сделаем это завтра», — отметил посол. 

Ранее Мезенцев прибыл в Минск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить