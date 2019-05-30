Назарбаеву присвоили статус «Почётного сенатора»
- РИА Новости
Отмечается, что решение было принято членами сената единогласно.
Предложение о присвоении Назарбаеву указанного статуса внёс президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро сената утвердили положение о статусе «Почётный сенатор», — приводит агентство слова спикера Дариги Назарбаевой.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад в укрепление отношений Нур-Султана и Москвы и создание ЕАЭС.