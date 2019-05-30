Назарбаеву присвоили статус «Почётного сенатора»

Парламент Казахстана принял постановление о присвоении статуса «Почётный сенатор» первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в том числе за вклад в консолидацию общества, определение стратегического курса развития государства, передаёт Интерфакс.

РИА Новости

Отмечается, что решение было принято членами сената единогласно. Предложение о присвоении Назарбаеву указанного статуса внёс президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро сената утвердили положение о статусе «Почётный сенатор», — приводит агентство слова спикера Дариги Назарбаевой. Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад в укрепление отношений Нур-Султана и Москвы и создание ЕАЭС.