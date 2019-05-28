Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС
- Reuters
«Хотел бы вас поблагодарить прежде всего за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и Россией», — приводит слова главы государства РИА Новости.
В свою очередь, Назарбаев назвал образцовыми отношения России и Казахстана.
Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.
Ранее Путин прибыл в Нур-Султан — столицу Казахстана.