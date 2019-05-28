Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС

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Российский лидер Владимир Путин посетил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В ходе встречи Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в укрепление двусторонних отношений и создание ЕАЭС.
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС
  • Reuters

«Хотел бы вас поблагодарить прежде всего за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и Россией», — приводит слова главы государства РИА Новости.

В свою очередь, Назарбаев назвал образцовыми отношения России и Казахстана.

Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.

Ранее Путин прибыл в Нур-Султан — столицу Казахстана. 

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