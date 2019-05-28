Путин прибыл в Нур-Султан

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Нур-Султан — столицу Казахстана. Как сообщает РИА Новости, 29 мая президент примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Путин прибыл в Нур-Султан
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Также вечером 28 мая Путин может встретиться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Отмечается, что 29 мая состоится саммит, который пройдёт в узком и расширенном форматах с участием представителей иностранных делегаций и гостями форума.

Как уточняется, предстоящее заседание ВЕЭС посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин 29 мая на полях саммита Евразийского экономического союза обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему закупки Белоруссией нефти у Казахстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить