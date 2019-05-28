Российский лидер Владимир Путин прибыл в Нур-Султан — столицу Казахстана. Как сообщает РИА Новости, 29 мая президент примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Также вечером 28 мая Путин может встретиться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Отмечается, что 29 мая состоится саммит, который пройдёт в узком и расширенном форматах с участием представителей иностранных делегаций и гостями форума.

Как уточняется, предстоящее заседание ВЕЭС посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин 29 мая на полях саммита Евразийского экономического союза обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему закупки Белоруссией нефти у Казахстана.