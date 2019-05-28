Путин прибыл в Нур-Султан
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- РИА Новости
Также вечером 28 мая Путин может встретиться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Отмечается, что 29 мая состоится саммит, который пройдёт в узком и расширенном форматах с участием представителей иностранных делегаций и гостями форума.
Как уточняется, предстоящее заседание ВЕЭС посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин 29 мая на полях саммита Евразийского экономического союза обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему закупки Белоруссией нефти у Казахстана.