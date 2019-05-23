Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупку Минском нефти у Казахстана

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что президент России Владимир Путин 29 мая на полях саммита Евразийского экономического союза обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко тему закупки Белоруссией нефти у Казахстана.
Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупку Минском нефти у Казахстана
  • РИА Новости

«Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

В свою очередь Ертысбаев заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, отметив, что Россия должна завизировать договорённости между Белоруссией и Казахстаном, так как транспортировка нефти будет идти по находящемуся на её территории нефтепроводу.

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