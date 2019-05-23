Путин и Лукашенко 29 мая могут обсудить закупку Минском нефти у Казахстана
- РИА Новости
«Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
В свою очередь Ертысбаев заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, отметив, что Россия должна завизировать договорённости между Белоруссией и Казахстаном, так как транспортировка нефти будет идти по находящемуся на её территории нефтепроводу.