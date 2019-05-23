В Казахстане заявили о готовности поставлять нефть в Белоруссию

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию. Об этом информирует БЕЛТА.

«Буквально вчера посол Белоруссии в Казахстане Ничкасов провёл очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов. Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно», — заявил Ертысбаев.

При этом он отметил, что Россия должна завизировать договорённости между Белоруссией и Казахстаном, так как транспортировка нефти будет идти по находящемуся на её территории нефтепроводу.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

Также эксперт Вячеслав Кулагин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба».