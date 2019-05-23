Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.

«В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведём переговоры (и хотели бы, чтобы они были активизированы) по поставкам казахстанской нефти в Беларусь», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск направил Москве предложения по увеличению поставок нефти «Нафтану» в самые короткие сроки.

Ляшенко добавил, что Белоруссия предложила увеличить объём поставки, «не увязывая данный шаг с выполнением других мероприятий».