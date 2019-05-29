Путин кратко пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) кратко переговорил с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.

Как передаёт ТАСС, Путин также обменялся репликами с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Отмечается, что общение с тремя лидерами состоялось незадолго до церемонии фотографирования.

28 мая Путин прибыл в Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства провёл встречу с Назарбаевым, в ходе которой поблагодарил его за вклад в укрепление двусторонних отношений и создание ЕАЭС.

Как отмечали в Кремле, Путин 29 мая на полях саммита обсудит с Лукашенко тему закупки Белоруссией нефти у Казахстана.