Представители Украины и Китая заключили соглашение о торговле и сотрудничестве

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главное таможенное управление Китая подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы между двумя странами. Об этом информирует пресс-служба украинского ведомства.

По словам главы Госпродпотребслужбы Украины Владимира Лапы, подписание соглашения поспособствует развитию и укреплению сотрудничества и расширению двусторонней торговли между Украиной и КНР, а также увеличению видов импортных и экспортных товаров.

«Данный меморандум откроет новые возможности диверсификации рынка сбыта украинского мяса птицы, повышения конкурентоспособности украинских пищевых продуктов на мировых рынках, что положительно повлияет на имидж Украины как надёжного торгового партнера и будет способствовать развитию экономики государства», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы ускорения переговоров по соглашению о свободной торговле между Киевом и Анкарой.